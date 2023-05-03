Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı sporla da kutlanıyor, Marmaris ata sporu yağlı güreşlere hazırlanıyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemer alan başpehlivanlarının da katılacağı etkinlik 9 Mayıs’ta yapılacak.

Marmaris Belediye Başkanlığı himayesinde Marmaris Belediyesi Gençlik Spor işbirliği ile düzenlenen 1. Marmaris Yağlı Güreşleri, 9 Mayıs Salı günü İçmeler Gölenye Stadı’nda gerçekleştirilecek. Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı gibi Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemer alan başpehlivanlarının da katılacağı etkinliğe 300’e yakın güreşçi katılacak. Miniklerden başpehlivanlığa kadar 13 kategoride yapılacak olan yarışlar saat 12.00’da başlayacak. TV’de canlı olarak yayınlanacak yarışları izlemek isteyen sporseverler için saat 11.00’dan itibaren İçmeler pazar yerinden stada servisler kaldırılacak.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Marmaris Yağlı Güreşleri hem Cumhuriyetin 2’nci yüzyılını kutladıklarını hem de ata sporuna sahip çıktıklarını ve bölge turizmine katkı sağladıklarını ifade etti. “Bu yıl Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her alanda olduğu gibi sporda da bu coşkuyu yaşıyoruz” diyen Başkan Oktay, “Bu çerçevede düzenlediğimiz etkinlikte Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanları da İçmeler Gölenye Stadı’nda kol bağlayacak. Ata sporumuza sahip çıkarken gelen konuklarımıza ve güreşseverlere de Marmaris’i tanıtacağız. Bu vesile ile 9 Mayıs Salı günü yapılacak olan güneşlere tüm hemşerilerimizi ve güreşseverleri davet ediyorum” dedi.