Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından "Huzur ve Güven" uygulaması çerçevesinde denetim yapıldı.

Pehlivanköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde şahısların GBT sorgusu yapıldı. Araç ve iş yerleri denetlendi.

Yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.