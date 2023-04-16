İzmir Menemen Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla kurduğu gönül sofraları, 2 bin vatandaşın katıldığı Koyundere Mahallesi ile devam etti. Koyundere için inşa ettikleri 3 bin metre alana sahip kare pazaryerini 1 ay içinde açacaklarını ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Tüm yollarımızı da yıl sonuna kadar yeniliyoruz” dedi.

Menemen Belediyesi, mübarek Ramazan ayında düzenlediği iftar sofralarına dün akşam Koyundere Mahallesi ile devam etti. Fatih Camii yanında düzenlenen iftar programına, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, AK Parti İzmir Milletvekili adayı Muhammet Doğan, Koyundere eski Belediye Başkanı Selahattin Yeşilkaya, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlara gül suyu ve şerbet ikramında bulunulduğu iftar programında konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından başlattıkları yardım kampanyasına destek veren tüm Koyundereli hemşehrilerine teşekkür etti.

Müjdeleri de sıralayan Pehlivan, “Çok yakın zamanda 3 bin metrekare alana sahip Koyundere Pazaryeri’mizi siz kıymetli esnaf ve hemşehrilerimin hizmetine açıyoruz. Ayrıca talebiniz üzerine eski belediye binamızın arkasına bir taziye evi inşa ediyoruz. Gençlerimizi de unutmadık. İlçe genelinde inşa ettiğimiz 20 halı sahadan birini de güzel mahallemize yaptık. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Fen işleri ekiplerimiz de yollarımızı yenilemeye başlıyor. Ayrıca parklarımızdaki oyun gruplarını yeniliyor, peyzaj çalışmalarıyla da daha güzel bir Koyundere için çalışıyoruz” diye konuştu.

Pehlivan ayrıca yarın akşam Şehir Parkı’nda idrak edecekleri Kadir Gecesi programına tüm hemşehrilerini davet etti. İftarın ardından vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini Pehlivan, mahalle muhtarlarıyla da istişarelerde bulundu. Menemen Belediyesinin iftar sofraları bugün Asarlık ile devam edecek.