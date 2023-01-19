Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı ve Türkiye Engelliler Meclisi Sözcüsü Hüseyin Pehlivan, Altı Nokta Körler Derneği’nin Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı ve Türkiye Engelliler Meclisi Sözcüsü Hüseyin Pehlivan, Altı Nokta Körler Derneği’nin Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunda üç dönemdir görev alan ve 3 dönemdir derneğin Manisa Şube Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Pehlivan 2021 yılında da Türkiye Engelliler Meclisi Sözcüsü olarak seçilmişti. Yeni bir görev almanın heyecanını yaşadığını kaydeden Pehlivan, "Altı Nokta Körler Derneği’nin teamülleri gereği 14 Ocak 2023 tarihinde yapılan yürütme kurulu seçiminde genel yönetim kurulu arkadaşlarımın teveccühü ile Altı Nokta Körler Derneği Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildim. Altı Nokta Körler Derneği bu yıl 73’üncü yaşını kutlayacak. 73 yıldır Türkiye’deki engelli hareketinin lokomotifi olan Altı Nokta Körler Derneği’nin gelecek yıllara taşınması için üstlenmiş olduğum bu görevi, hakkıyla yerine getirmek için tüm enerjim ile çalışacağımı belirtmek isterim. Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ülke genelinde var olan şubelerimizi ziyaretlere başlayacağım. Farklı illerdeki üyelerimizle bire bir görüşme fırsatı bulacağım. Böylelikle örnek olan çalışmaları faaliyetleri gündeme taşıyarak teşkilatımızın daha da güçlenmesi için neler yapabiliriz noktasında değerlendirme fırsatı bulacağımızı düşünüyorum. Elbette yeni görevim yeni sorumluluklar demek ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Bütün enerjimizi erişilebilir bir dünya için harcamaya devam edeceğiz." dedi.