İzmir Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan ve kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Katip Asil Üyeliğine seçildi.

Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla Mahalli İdare Birliği statüsüne kavuşan TBB’nin 31 Mayıs günü yapılan seçimlerinde Birlik Başkanlığı’na Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz seçilirken, Meclis Başkanlık Divanı 1. Başkanvekili Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Meclis 2. Başkanvekili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Katip Asil Üyeliğine de Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan seçildi.

“Tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmaz”

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemen Belediyesi olarak çalışmalarımızın Türkiye genelinde takdir edildiğini, dikkat çektiğini görüyoruz. Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Başkanımız Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yönetimiyle bize duyulan güvene layık olmak için tüm gücümüzle ve çok çalışacağız” dedi.

“Sorumluluklarımızın farkındayız”

Cumhuriyetin en köklü kuruluşlarından biri olan Türkiye Belediyeler Birliği’nin Katip Üyeliği’ne seçilmekten onur duyduğunu dile getiren Pehlivan, “Sorumluluklarımızın farkındayız. Bu bir bayrak yarışı. Birlik tüzüğü gereği her başkan 2 dönem seçilebiliyor. Türkiye’yi de etkisi altına alan pandemi döneminde ve asrın en ağır depreminin yaşandığı zorlu süreçte görevi layıkıyla yapmış olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yönetimiyle de bize duyulan güvene layık olmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Belediyelerimizin hak ve menfaatlerini savunup, güçlerini artırmak için emek sarf edeceğiz” diye konuştu.

“Gelir kaynaklarımızı çoğalttık”

Göreve geldikleri dönemde Menemen Belediyesi’nin İzmir’in en borçlu ilçe belediyelerinden biri olduğuna vurgu yapan Pehlivan, “Hamdolsun ki şimdi o zor günleri yatırımlar yaparak, gelir kaynaklarımızı çoğaltarak, tasarruf yaparak geride bıraktık. Göreve gelir gelmez ilk kurdelemizi eğitim için kestik ve belediyemizin Anaokulunu Ulukent’e kazandırdık. Geçmiş dönemlerde yapılamayan Halil Alkaya Pazar Yeri’ni ve can dostların yuvası olan Egenin en büyük geçici Hayvan Bakımevi’nin inşaatlarını bitirerek hizmete açtık. Seyrek ve Koyundere’ye de birer kapalı pazar yeri kazandırdık” diye konuştu.

“Türkiye’de ilkleri yapıyoruz”

En büyük projeleri gençler için yaptıklarını dile getiren Pehlivan, “İlçe genelinde 20 halı saha ve 25 basket potası inşa ettik. Şimdi 10 adet daha halı saha inşa ediyoruz. Asarlık’ta 15 bin metrekare üzerine modern bir Gençlik Merkezi inşa ediyoruz. Ayrıca Türkiye’nin en kapsamlı ve eğlenceli Çocuk Köyü’nü, en modern yüzme havuzlarını, en büyük kütüphanelerini de Menemen’e kazandırıyoruz. Egenin en büyük Macera Parkı için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Buz pateni pistlerinden, trafik parkurlarına kadar birçok projemizi daha evlatlarımız için yapımına başladık” dedi.

“Gelişen Menemen”

Menemen’in her geçen gün geliştiğini aktaran Pehlivan, “Sokak sağlıklaştırma projemizi, Menemen merkezden başlattık. Yenilediğimiz Sevgi Yolu’muza nostaljik tramvay kazandırıyoruz. İlçe genelinde tüm yollarımızda da yenileme çalışmaları başlattık. Bu tür nice çalışmaların görülmesi sonrası Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Katip Asil Üyeliği’ne seçilmem, bizlerin doğru yolda olduğunu gösteriyor. Her zaman olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefiyle kıymetli hemşerilerimizin refahı için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Encümen üyeleri de belirlendi

Yapılan seçimlerde encümen üyeliğine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu seçildi.