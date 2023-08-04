Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti.

Vali Pehlivan, Odanın hizmet binasına gelişimde Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Levent Türkili tarafından karşılandı. Başkan Türkili ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Vali Pehlivan, çalışmaları hakkında bilgiler aldı, mali konular başta olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Vali Pehlivan’a, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener eşlik etti.