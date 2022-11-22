Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Burak Pehlivan, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için en önemli unsurun üretim olduğunu belirterek Aydın’daki incir ve zeytin üreticilerine ziyaret ederek teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi Burak Pehlivan, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için en önemli unsurun üretim olduğunu belirterek Aydın’daki incir ve zeytin üreticilerine ziyaret ederek teşekkür etti.

Aydın’da zeytin hasat sezonunun başlaması ile birlikte zeytin üretiminin en yoğun olduğu merkezlerin başında yer alan Köşk ilçesinde üreticilere bir araya gelen Pehlivan, “2022-2023 sezonunda hedeflenen 421 bin ton yağ, 735 bin ton sofralık zeytin rekoltesine fedakar üreticilerimizin gayretleri ile ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye’de en fazla zeytin ve incir üretiminin yapıldığı Aydın dağlarında zor şartlarda fedakarca üretim yapan çiftçilerin aslında ihracatın gizli kahramanları olduğunu belirten MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, üretim için olağanüstü gayret sarf eden Aydın çiftçisinin adeta imkansızı başardığını söyledi.

Pandemi sonrası dünyadaki pek çok değerin değiştiğini ve gıda üretiminin daha da önem kazandığını belirten Burak Pehlivan, Köşk’te üreticilerle bir araya geldi. Geçen yıl kuru incir ihracatından 258 milyon dolar, geride kalan 11 aylık süreçte zeytinyağı ihracatından 373 milyon dolar, sofralık zeytinden 180 milyon dolar ve zeytin prinasından da 22 milyon dolar olmak üzere zeytin ve incir ihracatından 853 milyon dolar ihracat yapıldığının açıklandığını kaydeden Pehlivan, “Üretim olmadan bu ihracattan söz etmek mümkün değil. Bu nedenle ihracatımızın gizli kahramanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aydın’ın en önemli ihraç ürünlerinin başında yer alan incir, zeytin ve zeytinyağının ihracatında hem miktar hem de ürünün ihraç kilogram fiyatında değer artışı olmasının sevindirici olduğunu kaydeden MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, “Bir zamanlar tarım herkesin uzaklaşmak istediği iş kollarının başında yer alıyordu. Pandemi sürecinde en değerli uğraşlardan birinin tarım olduğu görüldü. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte tarımla iştigal etmek ayrıcalıklı bir uğraş olacaktır. Bu nedenle herkesin elindeki toprağa sahip çıkmasını ve tarımı en iyi şekilde öğrenmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Ziyareti sırasında sıkımı yeni yapılan zeytinyağı ile kuru incir tadımı yapan Pehlivan, incir, zeytin ve zeytinyağı ihracat rakamlarının önümüzdeki süreçte daha da artacağının öngörüldüğünü söyledi.