Denizli’nin Buldan ilçesinde deve güreşleri sezonu öncesinde pehlivan deve bakımları yapılarak havutları giydirme töreni düzenlendi.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin önemli kültür organizasyonları arasında yer alan deve güreşleri için yeni sezonun başlamasına sayılı günler kaldı. Pehlivan deve ise güreş sezonu öncesi son bakımı yapılarak dualarla birlikte havutlandı. Kış aylarında gerçekleşen deve güreşlerine hazırlık yapan deveciler, develerinin havutlarını giydirme töreni düzenledi. Havut töreninin ardından pehlivan deve Olukçu Gaddar Aslan, Buldan caddelerinde tur attı. Develerin bakımları yapılarak havut töreni düzenleyen Safi İşçioğlu, “İyi bir yaz dönemi geçirdik. İnşallah güzel müsabakalar çıkaracağız” dedi.

“Kazasız, belasız güzel bir güreş sezonu temenni ediyorum”

Başarılı bir yaz sezonu geçirdiğini ve devenin güreş arenalarında Buldan’ın adını duyurmaya devam edeceğini belirten Safi İşçioğlu, “Devemin adı Olukçu Gaddar Aslan. Sol tekçidir. Yazlık bakımında iyi bir beslenme programı yaptık. Bol yeşillik yedirdik, bakımlarını iyi yaptık. Şimdi de dualarla havutunu kuşandırdık, süsledik. Devemiz güreş arenalarında inşallah Buldan’ın adını duyurmaya devam edecektir. Kazasız, belasız güzel bir güreş sezonu temenni ediyorum” diye konuştu.