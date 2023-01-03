Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başkanı Serdar Çevirgen, Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, Genel Koordinatörü Ender Ünlü’den oluşan ÇBK Yönetimi geçen hafta Fenerbahçe Kulübünü yenerek kazandıkları 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ile birlikte Vali Pehlivan’ı ziyaret etti.
Vali Pehlivan, Ankara Spor Salonu’nda 28 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen basketbol müsabakasında Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 yenerek 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımımızı ÇBK yönetimi nezdinde tebrik etti; “Bu kupayı kazanıp Mersin’imizi, hepimizi gururlandıran Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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