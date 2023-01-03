Vali Pehlivan, Ankara Spor Salonu’nda 28 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen basketbol müsabakasında Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 yenerek 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımımızı ÇBK yönetimi nezdinde tebrik etti; “Bu kupayı kazanıp Mersin’imizi, hepimizi gururlandıran Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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