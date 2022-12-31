Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Burak Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında “2023 yılında birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini ve yeni yılın Türk milletine mensubiyet duyan Türkiye sevdalılarının zaferlerine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Burak Pehlivan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında “2023 yılında birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini ve yeni yılın Türk milletine mensubiyet duyan Türkiye sevdalılarının zaferlerine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Zamanın su gibi akıp gittiği bir dönemde bir yılın daha sonuna gelindiğini belirten MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, “Her geçen gün milli ve manevi değerlerimize daha çok sahip çıkmamız gerektiği aşikardır. En büyük değerlerimizin başında yer alan ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2023 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, daha mutlu, huzurlu ve güvenli günler yaşayacağına olan inancımız tamdır. Bu manada zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek zorundayız. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında lider ülke Türkiye olacaktır” diyerek Türk Milleti’e mensubiyet duyan herkesin yeni yılını kutladığını belirtti.