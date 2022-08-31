Kapsayıcı ve engelsiz bir deneyim sunmak için dijital platformlarını görme engelli misafirlerine uygun hale getiren Pegasus, Türkiye’de BlindLook’un Sesli Simülasyon teknolojisini dijital platformlarına entegre ederek EyeBrand olan ilk hava yolu şirketi olduğunu duyurdu.

Kapsayıcı ve engelsiz bir deneyim sunmak için dijital platformlarını görme engelli misafirlerine uygun hale getiren Pegasus, Türkiye’de BlindLook’un Sesli Simülasyon teknolojisini dijital platformlarına entegre ederek EyeBrand olan ilk hava yolu şirketi olduğunu duyurdu.

Pegasus Hava Yolları; görme engelli bireylerin online uçak bileti satın alırken yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve görme engelli misafirlerine daha kapsayıcı ve engelsiz bir online deneyim sunmak amacıyla, görme engelli bireyler için özgürlük teknolojileri geliştiren yerli sosyal girişim Blindlook ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Pegasus, bu iş birliğiyle, Türkiye’de BlindLook’un Sesli Simülasyon (Audio Simulation) teknolojisini internet sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamalarına entegre ederek EyeBrand olan ilk hava yolu şirketi olduğunu açıkladı.

Yapılan şirket açıklamasına göre, BlindLook’un ses odaklı erişilebilirlik teknolojisi Sesli Simülasyon, tam ve kısmi görme engelli bireyler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor, görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanmalarına imkan sağlıyor.

Görme engelli bireyler, blindlook.com.tr adresinden kendi Blindlook hesaplarıyla giriş yaparak Pegasus’un internet sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamalarına erişebiliyor. Ekran okuyucu programlarla uyumlu çalışan bu teknoloji; Pegasus’un dijital platformlarını kullanırken izlemesi gereken adımları görme engelli kullanıcılara sesli bir biçimde aktarıyor ve onları yönlendiriyor. Sesli yönlendirmeler sayesinde Pegasus’un dijital platformlarına engelsizce erişebilen kullanıcılar, ürün ve hizmet seçenekleri arasında özgürce gezinebiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, “Kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda hassasiyeti yüksek bir şirket olarak, görme engelli bireylere daha kapsayıcı ve engelsiz bir online deneyim sunabilmek için BlindLook sosyal girişimiyle bir iş birliği gerçekleştirdik. Dijital platformlarımızı Türkiye’deki görme engelli bireyler için daha erişilebilir hale getirdik ve Türkiye’de BlindLook’un Sesli Simülasyon teknolojisini internet sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamalarına entegre eden ilk hava yolu şirketi olduk. Eşit ve engelsiz bir dünyaya erişebilme hedefine katkı sağlayabildiğimiz için gururlu ve mutluyuz” dedi.

BlindLook Kurucu Ortağı Sadriye Görece ise “Türkiye’de 1 milyon görme engelli birey yaşıyor. Bunun, 280 bini tamamıyla görme engelli. Biz BlindLook olarak görme engelli topluluğun aileleri ve yakın çevrelerini de dahil ettiğimizde, yaklaşık 5 milyon insanın hayatına dokunacak bir çözüm sunuyoruz. Bizim için herkesin özgürce ve bağımsızca yaşayabildiği bir dünya mümkün. İşte bu dünyanın dönüşümüne Pegasus gibi öncü markalar eşlik ediyor. Bu partnerlik görme engellilerin bağımsız seyahat etme ve kendi ayakları üzerinde durma çabalarını da destekliyor. Pegasus Hava Yolları’na eşit ve engelsiz bir dünya hayalimizi paylaştığı ve bu hayali destekleyip, büyüttüğü için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.