Havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerine destek olmak adına var gücüyle çalışan Pegasus Hava Yolları; 10 adet yeni Airbus A321neo uçağının UK Export Finance destekli finansmanı için gerçekleştirdiği, dünyanın ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kredisi işlemiyle yurt dışından iki ödüle birden layık görüldü. Hava yolu şirketi, yeni finansman modeliyle; Airline Economics tarafından gerçekleştirilen ‘Aviation 100 Deals of the Year 2023’ Ödülleri kapsamında ‘Yılın Sürdürülebilirlik Destekli Finansman Anlaşması’ (Sustainability Supported Finance Deal of the Year) ödülünü ve Airfinance Journal tarafından gerçekleştirilen AFJ Global Ödülleri kapsamında ‘Yılın Garantili Finansman Anlaşması’ (Guaranteed Financing Deal of the Year) ödülünü aldı.

Yapılan açıklamaya göre; küresel düzenleyici, sürdürülebilirlik yapılandırıcısı, acente ve teminat mutemedi olarak hareket eden Societe Generale tarafından yürütülen finansman; sürdürülebilirlik bağlantılı konseptin ilk kez Ex-Im destekli finansmanlara uygulanması, piyasada bugüne kadar uygulanan en büyük uçak teminatlı sürdürülebilirlik bağlantılı kredi olması ve bağımsız bir ESG (çevre-sosyal-yönetişim) derecelendirme ve analiz kuruluşu tarafından sağlanan bir İkinci Taraf Görüşü’yle doğrulanan ilk kredi olmasıyla dikkat çekiyor.

Ödüllerle ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, sürdürülebilir kalkınmanın geçici bir heves olmadığına ve uzun vadeli bir model olarak kabul edilmesi gerektiğine yürekten inandıklarını ifade ederek, “Bu konuya verdiğimiz önemi finansman planımıza da alıyoruz. 2022 yılında filomuza katılan 17 adet A321neo uçağımızın 10 tanesinin finansmanı için, çevre ve sosyal odaklı hedeflerimizi finansman taahhütlerimize eklediğimiz yeni bir finansman modeli kullandık. Sürdürülebilirlik bağlantılı bu kredi işlemi, ihracat kredi kurumu desteğiyle sağlanan ve sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirilen ilk kredi işlemi olması itibarıyla önemli. Sürdürülebilirlik ve sosyal taahhütlerimizi yerine getirirken dünyada bu yenilikçi işleme öncülük etmekten ve bu iki önemli ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Finansman projelerinde buna benzer yeni girişimlerde bulunmaktan çekinmediklerini dile getiren Barbaros Kubatoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu kredi kullanımındaki maliyete etki eden taahhütlerimiz arasında cinsiyet dengesi ve karbon emisyon yoğunluğuna dair performans taahhütlerimize yer verdik. Böylece sadece finansal performansımızla değil, çevre ve sosyal alandaki performansımızla da başarımızı pekiştirmek istiyoruz. Bu tarz finansman modellerinin hem kendimiz hem de tüm sektör için sürdürülebilir yatırımları teşvik açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.”