Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesinden 4 günde 169 sefer düzenlediğini belirtirken, 30 bin 771 vatandaşı tahliye ettiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesinden 4 günde 169 sefer düzenlediğini belirtirken, 30 bin 771 vatandaşı tahliye ettiğini duyurdu.

Deprem bölgesinden yaptığı seferler ve tahliye ettiği vatandaşlar hakkında açıklama yapan Pegasus Hava Yolları, 4 günde 30 bin 771 kişiyi tahliye ettiğini ve 169 sefer düzenlediğini belirtti. Şirket tarafından şu açıklama yapıldı:

’’Pegasus Hava Yolları olarak, 6-7-8-9 Şubat tarihlerinde, deprem bölgelerinden toplam 169 uçuş ile 30 bin 771 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik.

Daha fazla vatandaşımızı bu bölgelerden tahliye edebilmek adına, önümüzdeki günlerin seferleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.’’