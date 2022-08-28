Küçükçekmece’de gaz ile frenin yerini karıştıran kadın sürücü alışveriş merkezinde bulunan nöbetçi eczanenin içine daldı.

Küçükçekmece’de gaz ile frenin yerini karıştıran kadın sürücü alışveriş merkezinde bulunan nöbetçi eczanenin içine daldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent Atatürk caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırından ekmek alan kadın sürücü arabasına bindikten sonra gaz ile fren pedallarını karıştırdı. Aracını çalıştıran sürücü, gaz ile fren pedalını karıştırması ile önünde bulunan sarı park demirini hızlıca aşarak içerisinde insanların bulunduğu nöbetçi eczanenin içine daldı. Çarpmanın etkisi ile eczane içerisindeki ilaçlar dükkanın her yerine dağıldı. Eczane çalışanının kafasına etrafa dağılan ilaçlardan bir tanesi isabet etti. Aracın içeri girerken eczanenin kapısı ve kapı önünde bulunan bankolar ise olabildiğince spor arabayı yavaşlattı. Arabanın dükkana dalması ile çok büyük korku yaşayan vatandaşlar can havliyle kaza yerinden kaçtı.

Onur Esin, “Ben olay olduktan yaklaşık 5 dakika sonra geldim. Geldiğimde etraf kalabalıktı, içeride çalışan arkadaşların birinin kafasına bir şey düşmüştü. Buzlu su koymuştu kafasına. Sanırım pedalları karıştırmış fren yerine gaza basılmış, sürücü de içeri girmişti. Eczane açıkmış, bugün Pazar nöbetçiymiş bugün içeride bütün çalışanlar bulunuyormuş. Onlar da bayağı korkmuşlardı" dedi.

Kazada bir kişi kafasından hafifçe yaralanırken, araçta ve eczanede maddi hasar meydana geldi. Aracın eczane içerisinden çekilmesinin ardından, eczanenin nöbetçi olarak görevine devam etmesi için çalışanlar tarafından büyük çaba sarf edildi.