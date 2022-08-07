Yozgat Valiliği himayesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinesinde Yozgat Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Ulusal Dağ Bisiklet Yarışları, 17 kategoride 169 sporcunun katılımıyla Yozgat’ta düzenlendi.

Yozgat Valiliği himayesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı koordinesinde Yozgat Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Ulusal Dağ Bisiklet Yarışları, 17 kategoride 169 sporcunun katılımıyla Yozgat’ta düzenlendi.

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda düzenlenen yarışlar, 5-7 Ağustos tarihleri arasında Sürmeli Festivali çerçevesinde gerçekleştirildi. Büyükler, gençler, U17 ve U15 kategorilerinde birçok ilden gelen sporcunun katılımı ile düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti yarışları şehir merkezinde ‘Sondan Eksiltme’ yarışlarıyla başladı. Daha sonra Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında belirlenen parkurda bisikletçiler derece yapabilmek için ter döktü. Piknikçilerin arasından geçip, dağlık alanlarda pedal çeviren sporcular, çamlığın eşsiz manzarası eşliğinde yarışmanın heyecanını yaşadı. Yarışmalarda sonunda, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile diğer davetliler dereceye giren sporcuların madalyalarını takdim etti. Birinciye bin 500 lira, ikinciye bin lira, üçüncüye ise 750 lira para ödülü verildi.

Masterler 45 yaş erkeklerde birinciliği elde eden Engin Karabacakoğlu, “Parkur çok güzeldi daha önce 2017 yılında katılmıştım ve birinci olmuştum şimdi yine birinci oldum. Parkur çok zorluydu, biz yıllardır bisiklet sporu ile uğraştığımız için biz üstesinden geldik. Bisiklet yarışları için burası çok iyi, şimdiye kadar yarıştığımız parkurların en iyisiydi” dedi.

U-17 kategorisinde ikinciliği elde eden Nehir Beyazpınar ise, “Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarına Sinop’tan katıldım. Güzel bir organizasyon oldu. U-17 kategorisinde bayanlarda yarıştım ve ikinci oldum. Parkur Yozgat çok güzeldi. Çok başarılı parkur olmuş bu yarışmada ikinci oldum kıyasıya mücadele verdik.” şeklinde konuştu.

Yozgat MTB Yarış Direktörü Ali Yılmaz da, “Bu seneki yarışımıza 17 farklı kategoride yıldızlar, gençler, Elitler, U-23 ve Masterler olarak toplamda 169 sporcumuz katıldı. Yozgat’ta böyle bir etkinlik 3. sefer düzenleniyor, çok mutluyuz. Parkur 4 bin 600 metreydi sporcular kategorilerine göre 2 ve 6 tur olarak mesafe kat ettiler, parkurumuzun zorluğu orta dereceydi.” ifadelerine yer verdi.