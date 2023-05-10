B, Yıldızlar ve Küçükler Bisiklet mahalli müsabakalarında pedallar madalya için döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Genç A-B, Yıldızlar ve Küçükler Bisiklet mahalli müsabakaları tamamlandı. Kuzey Çevre Yolu üzeri Bahçeşehir Spor Kompleksi mevkiinde düzenlenen Okul Sporları Genç A-B, Yıldızlar ve Küçükler Bisiklet mahalli müsabakalarına 60 sporcu katıldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti.