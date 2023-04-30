13 ülkeden, 18 kategoride 570 bisikletçinin katıldığı AKRA Gran Fondo Antalya yarışında pedallar Kemer’de iyilik için döndü.

AKRA Gran Fondo powered by AG Tohum, bugün Kemer Olbia Park’tan start aldı. Kemer, büyük yarışa bir kez daha ev sahipliği yaptı. Yılın ilk Gran Fondo’su AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, teknik ve zorlayıcı parkuru ile adrenalin ve heyecan doluydu. Deniz seviyesinden 1.300 metre tırmanışı ve toplamda 2 bin metre tırmanışı ile 98 kilometrelik AKRA parkuru, Gran Fondo bisikletçilerine “Kraliçe Etap” deneyimi yaşattı. Bisikletçiler doğanın içinde, rüzgârın peşinde iyilik için pedal bastılar. Yarışa katılan bisikletçiler pedalları deprem bölgesindeki çocuklar için çevirdi. Organizasyonun kayıt gelirleri ve sponsorların katkıları ile alınacak 700 bisiklet, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile depremzede çocuklara dağıtılacak. AKRA Gran Fondo Antalya’nın 98 kilometrelik AKRA parkuru genel klasman birincisi erkeklerde Anton Hrabovskyi, kadınlarda Züleyha Dikbaş, 49 kilometrelik AG Tohum parkuru birincisi ise genel klasmanda erkeklerde Yağız Atıcı, kadınlarda Sevcan Alper oldu. 98 kilometre uzun parkurda Pro kategorisinde yarışan Serdar Anıl Depe, 2 saat 55 dakika 4 saniyelik derecesi ile parkur rekoru kırdı.

Yarışın en genç sporcusu 16 yaşındaki Türk bisikletçi Şeyhmus Akçay olurken, en yaşlı sporcusu 68 yaşındaki Belçikalı Johan Huyghe oldu. Johan Huyghe uzun parkurda yarışırken, Şeyhmus Akçay kısa parkurda yarıştı. Organizasyona Almanya’dan Mısır’a, Belçika’dan İngiltere’ye, Amerika Birleşik Devletleri’nden Ukrayna’ya kadar dünyanın farklı noktalarından bisikletçiler katılım gösterdi. "Pedallar İyilik için Dönecek” parolasıyla bu yıl beşincisi düzenlenen organizasyondan elde edilen kayıt gelirleri ve sponsorların katkıları ile alınacak 700 bisiklet, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile depremzede çocuklara dağıtılacak.

Yarışmada derece alan isimler şu şekilde oldu:

98 kilometre Genel Klasman Erkekler

1. Anton Hrabovskyi (Ukrayna - 2.58.41)

2. Zeki Tuna Akın (Trek Rmk Dinamis - 3.03.20)

3. Alperen Kır (FTA Sports Team - 3.05.06)

98 kilometre Genel Klasman Kadınlar

1. Züleyha Dikbaş (Asperox Bike Pedia Racing Team - 3.46.10)

2. İpek Öztosun (İzmir Büyükşehir Spor Kulübü - 3.47.25)

3. Şeniz Pamuk (Cyclingbabed - 3.47.32)

98 kilometre Kategorisi

Serdar Anıl Depe (Bireysel -2.55.04)

49 kilometre Genel Klasman Erkekler

1. Yağız Atıcı (Asperox Bike Pedia Racing Team - 1.17.32)

2. Ege Erhan Verit (Trek Rmk Dinamis - 1.17.35)

3. Ediz Ateş (Trek Rmk Dinami - 1.17.45)

49 kilometre Genel Klasman Kadınlar

1. Sevcan Alper (Asperox Bike Pedia Racing Team - 1.25.36)

2. Buse Özlem (ISS Cycling Academy - 1.25.41)

3. Aylin Karanfil (Asperox Bike Pedia Racing Team - 1.28.27)