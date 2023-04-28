ANTALYA (İHA) – Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “İyilik elçisi ol” sloganıyla 13 farklı ülkeden 570 sporcunun katılımıyla 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan ve her pedalı deprem bölgesindeki çocuklar için çevrilecek Gran Fondo Antalya Basın Lansmanı’na katıldı.

Gran Fondo Antalya bu yılki organizasyonunda depremi unutmadı

Güzel ve başarılı bir organizasyon için bir araya geldiklerini vurgulayarak sözlerine başlayan Vali Yazıcı; “Güzel ve başarılı bir organizasyon için bir araya geldik. Bu organizasyon ile 6 Şubat tarihinde yaşamış olduğumuz üzücü depreme bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Maalesef bu depremde 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kalanlara da güç, kuvvet ve sabır diliyorum. Akra Gran Fondo Antalya bu yılki organizasyonunda depremi unutmadı ve belki de depremde en çok mağdur olan çocuklarımızı tema alarak bir organizasyon düzenledi. Bu düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu zorlu süreci Antalya olarak en iyi şekilde yürüttük"

Konuşmasında depremzedeler için yapılan çalışmalara da değinen Vali Yazıcı şunları söyledi: “Başta turizm sektör temsilcilerimiz olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Antalya olarak depremzedelerin yanında yer aldık. Ciddi manada bir sıkıntının olmadığı bu zorlu süreci Antalya olarak en iyi şekilde yürüttük. Bölgeye yardım konusunda tüm Antalya seferber oldu” dedi.

“Antalya markamızı daha da güçlendirecek”

Bu tür organizasyonların Antalya’nın hem tanıtımına hem de marka değerine büyük katkılar sunacağını söyleyen Vali Yazıcı; “Burası dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri. Bu tür organizasyonlar da şehrimizin tanıtımı ve marka değerine büyük katkılar sunacak. Turizm alanımıza baktığımızda 4-5 aylık bir boşluk var. Bu boş dönemi de hareketlendirmenin en iyi iki yolu var. Birisi sağlık turizmi, diğeri de spor turizmi. Spor turizmi, turizmin 12 aya yayılması, pazarın büyütülmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda çok önemli bir enstrümandır. Bu tür organizasyonlarla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi dünyanın en güzel yeri olan Antalya’mızın tanıtımına katkı sunarak marka değerimizi güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Antalya’yı güçlü bir spor destinasyonu haline getireceğiz”

Antalya’nın spor turizmi alanında gün geçtikçe gücüne güç kattığını ifade eden Vali Yazıcı; “Eskiden spor turizmi denince futbol, golf akla geliyordu. Ama artık dünya çapından sporcuların geldiği bisiklet yarışları düzenliyoruz. Her türlü spor takımı kamp için Antalya’mıza geliyor. Önümüzdeki dönemde spor turizminden daha çok pay alacağımızı düşünüyorum. Çok değil 5-10 yıl içinde ölü sezon diye tabir ettiğimiz dönemde de otellerimiz yok satacak. Sağlık ve spor turizmiyle bunu sağlayacağız.” dedi. Konuşmasının sonunda yarışa katılacak tüm sporculara başarı dileklerini ileten Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Şehrimizde güzel bir birliktelik ve güzel bir koordinasyon var. Bunu turizm alanında avantaja dönüştürmek istiyoruz. Spor ve sağlık turizminde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz bir spor şehri olmak istiyoruz. Adımızı daha da çok duyurmak istiyoruz. Her zaman dediğim gibi burası bir dünya şehri, marka bir şehir. Böyle organizasyonlarla da marka değerimizi artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben tekrar bütün sponsorlarımıza, katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve basınımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Antalya’mızın güzelliklerinin sergilendiği güzel bir yarışma olur” diye konuştu.

13 farklı ülkeden 570 sporcunun katılımıyla 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan organizasyonun Antalya yarışı, 98 kilometrelik ve 49 kilometrelik parkurlar olmak üzere iki yarıştan oluşacak.