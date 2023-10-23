Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu düzenlendi.

Düzenlen bisiklet turunda Giresun’dan yola çıkan 15 sporcu, Kuzalan Tabiat Parkını, Mavi Göl ve Göksu Travertenlerini güzergahını takip edip Eğribel Tünelini geçip Şebinkarahisar ilçesine ulaştı. Jandarma birliklerince de faaliyetin icrası sırasında bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında bisiklet sever sporcular pedal çevirdi. Giresun Atapark’tan yola çıkan 15 sporcu 110 kilometrelik Giresun-Dereli Eğribel güzergahını takip ederek 5 saatlik pedal çeverimenin ardından Şebinkarahisar ilçe meydanına ulaştı. Burada bisikletçiler kendilerini karşılayan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk’e Türk Bayrağını teslim etti.