SUBÜ’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Pedal" etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Pedal" etkinliği düzenlendi. Akademisyen, idari personel ve öğrencilerden oluşan 100’e yakın katılımcının yer aldığı etkinlikte kampüs dışındaki ilk kavşak ve Fen Fakültesi kavşağı arasında toplam 3 tur atıldı. Etkinliğin başlangıç seremonisine SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay katıldı. Etkinliğin koordinatörlüğünü aynı zamanda tarihteki ilk Türk Uluslararası Yol Bisikleti Hakemi olan SUBÜ Öğretim Görevlisi Koray Cantez yaptı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılını birçok etkinlikle karşıladıklarını vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Sakarya, bisiklet kullanımının yoğun olduğu ve bu anlamda Avrupa düzeyinde çeşitli unvanları almış, birçok uluslararası şampiyona düzenlemiş bir şehir. Biz de öğrencilerimizin de katılımıyla renkli bir organizasyon düzenleyerek hem kampüste bisiklet kullanımını teşvik etmeyi hem de cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için bir etkinlik yapmayı planladık. Katılımın yoğun olması ve oluşan pozitif atmosfer için organizasyonda emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.