Sinop’ta, "100. yılında Cumhuriyet için pedallıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Sinop Akliman sahil yolu üzerinde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Akliman sahil yolu üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, Sinop Valisi Mustafa Özarslan’ın start vermesiyle harekete geçti. Buradan harekete geçen bisikletliler, varış noktası Hamsilos Tabiat Parkı’na kadar bisiklet sürdü. Etkinlik burada süren yarışma ve bisiklet gösterileri ile devam etti. Yavaş bisiklet sürme yarışmasında 1. olan Nuri Erdinç Özberk’e Vali Yardımcısı Abdullah Şahin tarafından ödülü verildi.

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin burada yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet’in 100. yılında 100 etkinlikle Sinop’ta faaliyetlerimize devam ediyoruz. Burada da ’100. Yılda Cumhuriyet için pedallıyoruz’ etkinliğinde Özel İdaremizin koordinesinde bu çalışmayı tamamlıyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlik Hamsilos Tabiat Parkı’nda Türk bayrağı açılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile etkinlik son buldu.