17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23’üncü yılında Türk Kızılayı farkındalık oluşturmak adına depremden en çok etkilenen güzergahlarda pedal çevirdi. Yaklaşık 35 kilometre yol kat eden ekip, şehrin merkezinden gökyüzüne depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için balon bıraktı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23’üncü yılında Türk Kızılayı farkındalık oluşturmak adına depremden en çok etkilenen güzergahlarda pedal çevirdi. Yaklaşık 35 kilometre yol kat eden ekip, şehrin merkezinden gökyüzüne depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için balon bıraktı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23’üncü yılında Türk Kızılayı deprem konusunda ilke imza atarak Sakarya’da farkındalık çalışmasına imza attı. Çevre illerden gelen vatandaşlar ve bisikletçiler Hendek ilçesinde bir araya gelerek depremden en çok etkilenen güzergahlardan geçerek, Adapazarı ilçesine pedal çevirdi. Marmara Depremi’nde yaşanan acıları unutturmamak, deprem ve neticelerini hatırlatmak için düzenlenen etkinliğe, Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç ve bisikletçiler katıldı. Yaklaşık 35 kilometre yolu pedal çevirerek tamamlayan ekip, daha sonrasında Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gökyüzüne balon bıraktı.

"17 Ağustos unutmak istediğimiz kötü anılarımızdan bir tanesi"

Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, "17 Ağustos hepimizde çok derin izler bırakan maalesef unutmak istediğimiz kötü anılarımızdan bir tanesi ama bir yandan da yaşadıklarımızdan ders çıkartmazsak, tekrarını yaşarsak, daha kötü şeylerle karşılaşmamak için unutmamamız gereken günlerden bir tanesi. 17 Ağustos’u ne kadar taze tutabilirsek, yeni afetlerde yeni acıların azalmasını önlemiş oluruz diye düşünüyorum. Bugün burada bisikletçilerimizle birlikte farkındalık oluşturmak, tekrar bugünü hatırlatmak adına bu organizasyonu tertip ettik" dedi.

"Her bireye afet konusunda bir farkındalık götürmek üzere devam ediyor olacağız"

Afetlere karşı canla başla çalıştıklarını aktaran Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, "Arkadaşlarımız kendimizi afetlere hazırlamak anlamında canla başla çok sıkı çalışmalar yapıyor. Bir mottomuz var, her bir bireye afet konusunda bir eğitim, her bir bireye afet konusunda bir farkındalık götürmek üzere devam ediyor olacağız" diye konuştu.

“Bin yıldır yurt edindiğimiz bu bölge deprem ve afet bölgesi”

Kızılay’ın gerçekleştirdiği farkındalık çalışmasından bahseden Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, “Tam 23 yıl önce bir gece vakti yüreğimiz yandı, bir depremde, canımızı, kardeşimizi, aile bireylerimizi kaybettik. Bin yıldır yurt edindiğimiz bu bölge, deprem ve afet bölgesi dolayısıyla bizler de afete alışık, depremlere alışık bir şekilde yaşıyor olmamız lazım. Dün ilkini yapmış olduğumuz 40 civarında birbirinden değerli hanım kardeşlerimiz, Kızılay kadın merhamet çınarlarımızın temsilcileri geldiler. 3 gün sürecek Kızılay’ın afet eğitiminde nasıl çadır kurulur? Nasıl afetle mücadele edilir? Afet olduğu zaman nasıl oradaki insanlar kurtulur? gibi bir ton destinasyon hususunda eğitimleri alıyor olacaklar. Pilot bölge olarak yaptığımız bu eğitimi umuyoruz ki Türkiye’nin her bölgesinde yapıyor olacağız. Bir gayemiz var, insanların kalbine yürümek. 85 milyon insanımızın kalbine dokunursak afet ile Kızılay ile ilgili 3 kelime öğretirsek, 3 damla bilgi verirsek umuyoruz ki Allah muhafaza etsin afeti daha bilinçli, daha az kayıplarla gideririz diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.