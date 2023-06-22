Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 2022-2023 öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı sona erdi.

25 öğretmenlik alanında düzenlenen Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programında başvuruların değerlendirilmesiyle 926 öğrenci kesin kayıt yaptırdı. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında güz ve bahar döneminde 10 farklı derste 205 öğretim elemanı tarafından yürütülen toplam 305 grup ders açılırken, program kapsamında yer alan Öğretmenlik Uygulaması dersleri ise 59 ortaokul öğretmeni, 318 lise uygulama öğretmeni ile iş birliği yapılarak yürütüldü.

826 öğrenci Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programından mezun oldu

2022-2023 öğretim yılında mezun öğrenciler için açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından 826 öğrenci programı başarı ile tamamlayarak mezun oldu. 2022-2023 öğretim yılı bahar döneminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Üniversitemizdeki fakültelerden pedagojik formasyon eğitimi alabilecek örgün öğretim programlarındaki öğrenciler için açılan program ise halen devam etmekte.

“Nicelik ve Nitelik açısından Eğitim Fakültesi ön sıralarda”

Konuyla ilgili olarak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç şunları söyledi: “2022-2023 öğretim yılında Fakültemizde faal olarak yürütülen 12 örgün lisans eğitim programında 3950 öğrenci öğrenim gördü. Bunun yanı sıra, Pedagojik Formasyon Eğitimi Programları kapsamında 929’u mezun, 102’si ise halihazırda lisans öğrenimine devam etmekte olan toplam 1031 öğrenciye hizmet verildi. 2022-2023 akademik yılında yaklaşık 5000 öğrencinin öğrenim gördüğü bir fakülte olarak hem nicelik açısından hem de sunulan eğitimin niteliği açısından Türkiye’de yer alan eğitim fakülteleri arasında öne çıktık. TÜBİTAK tarafından hazırlanan ‘Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2023’ raporunda Anadolu Üniversitesi’nin Türkiye’deki bütün üniversiteler arasında ‘eğitim’ kategorisinde ilk sırada olması ve yine Anadolu Üniversitesine ait yetkinlik haritasında da ilk sırada eğitimin yer alması yukarıda ifade edilenlere dair kurum dışı göstergeler olarak değerlendirilebilir.”