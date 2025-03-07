Tekirdağ’da Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, A-M maddesi emdirilmiş çeşitli boyutlarda peçeteler ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5,40 gram metamfetamin ve 1 adet narkotik hap bulunurken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart 2025 tarihinde uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda M.Ş. ve H.İ. isimli şahısları takibe aldı. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında, uyuşturucu madde emdirilmiş peçeteler tespit edildi. Polis ekipleri, farklı boyutlarda çok sayıda peçeteye A-M maddesi emdirildiğini belirledi. Ayrıca, 5,40 gram metamfetamin ve 1 adet narkotik hap da ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.