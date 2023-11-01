Ankara’nın "Peçenekli Süleyman" ismiyle tanınan sevilen sanatçısı Süleyman Keleş, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde lenfoma tedavisi gören sanatçı Süleyman Keleş’in cenazesi, Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yeni Peçenek köyü camisinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Keleş’i ailesi, dostları ve sevenleri son yolculuğuna uğurladı. Sevilen sanatçının cenazesine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Levent Kılıç’ın yanı sıra Hakan Taşıyan, Ankaralı Turgut, Hüseyin Kağıt, Çubuklu Yaşar, Çubuklu Cem, Mustafa Taş, Veli Erdem Karakülah, Kadir Elbeği, Mehmet Demirtaş, Ömer Faruk Bostan, Hüseyin Demirbilek gibi çok sayıda Ankaralı sanatçı katıldı.