Pazaryolu ilçesinde meydana gelen kazada muhtar ve kızı yaralandı.

Erzurum’un Pazaryolu ilçesi Çaydere Mahalle Muhtarı İsa Sancak, dün akşam saatlerinde saat 15:30 civarı kızı ile birlikte köye giderken yoğun kar yağışı ve sisli olması nedeniyle araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre; araç 30-40 metre takla atarak durabildi. Yakın mahallede kazayı duyan vatandaşlar kaza yerine giderek ilk müdahaleyi yaparak araç içerisinden sıkışan muhtarı ve kızını zorluklarla çıkardı. Kaza yapan muhtar İsa Sancak yaralı olarak çıkarıldığı kızının da hafif sıyrıklarla ile çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç kullanılamaz hale geldi.