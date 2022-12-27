Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşlar ile bir araya gelerek aralık ayı halk toplantısı düzenledi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşlar ile bir araya gelerek aralık ayı halk toplantısı düzenledi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin Dereboğaz ve Doğanlar mahallesinde vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmeleri amacıyla her ay düzenlenen halk günü buluşmaları toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların sorun ve taleplerine yönelik yapılan toplantıda halk ile tek tek görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Altay ve Başkan Tekin, dile getirdikleri sorun ve isteklerini konularına göre değerlendirip ilgili kurum amirlerine talimat vererek çözümü ve sonucu konusunda yapılacak çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.