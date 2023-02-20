Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, deprem bölgesinden ilçeye taşınan afetzede aileler ile bir araya geldi.

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, deprem bölgesinden ilçeye taşınan afetzede aileler ile bir araya geldi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçede akrabalarının yanına yerleşen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Aileler ile bir süre sohbet ederek çocuklara hediyelerini veren Başkan Tekin, “Millet olarak el birliği ile bu günleri de atlatacağız. Vicdanlı, duyarlı memleket sevdalısı güzel ilçem Pazaryerinin evladı olmaktan ne kadar gurur duyduğumu kelimelerle anlatamam. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olup bu günleri hep birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.