Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İl Müftüsü Ahmet Dilek’i makamında ziyaret ederek, ilçeye yapılacak yatırımlar görüşüldü.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazetede yayınlanan atama kararları kapsamında Bilecik İl Müftülüğüne atanarak görevine başlayan Ahmet Dilek’i Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ziyaret etti. Kaymakam Kahraman’ı makamında ağırlayan Müftü Dilek hayırlı olsun dileklerini kabul etti. İkili Pazaryeri’nde yapılacak yatırımlar görüşürken, karşılıklı fikir alışverişi yaptılar.