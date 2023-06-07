Pazaryeri’ne bağlı Güde, Bahçesultan, Burçalık ve Nazifpaşa köylerinde yaşayan vatandaşlar, her yıl geleneksel hale getirilen yağmur ve şükür duasında bir araya geldi.

Her sene Bahçesultan ile Güde köyü arasındaki alanda yapılan şükür duası yağmur nedeniyle Güde Köyünde bir okulun bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe köy muhtarları, köylerinden ayrı diğer illerde yaşayan vatandaşlar ve vatandaşlar katıldı. Şükür duası Güde Köyü Camiinde okunan Mevlit ile başladı. Öğle namazını müteakip okul bahçesine kurulan çadırların altında yemek ikramıyla sona erdi.

Güde Köyü Muhtarı Metin Turan, yıllardır geleneksel olarak 4 köy bir araya gelerek yağmur ve şükür duası yaptıklarını belirterek, “Bu yıl havalar çok yağışlı gitti ama bizler yine şükür duası için bir araya geldik tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Etkinliğe, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri, dernek üyeleri ile çevre il ve ilçelerden ve köylerden vatandaşlar katıldı.