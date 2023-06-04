Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Pazaryeri’nde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, TEDAŞ ve OEDAŞ tarafından geçtiğimiz yıl 50 milyon liralık yatırımlar yer altına alınan elektrik kabloları, yenilenen trafolar ve elektrik direkleri tamamlanan sokak ve caddelerde Pazaryeri Belediyesi parke taşı döşeme üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Parke taşı döşenen caddeleri inceleyen Pazaryeri Belediyen Başkanı Zekiye Tekin, "Önceliğimiz ana caddelerdeki esnafımızı çamur ve tozdan kurtarmak. 2022 yılında sadece 6 sokak olarak planlanan elektrik tellerini yer altına alma ve elektrik direklerini yenileme çalışmamızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in destekleriyle ilçe geneli yaydık. Şu an hemen hemen ilçemizde bulunan bütün sokaklarımız da TEDAŞ ve OEDAŞ tarafından yapılan çalışmalar tamamlandı. Yapılan çalışmalarla ilçe sokak ve caddelerimiz de elektrik kablo kirliliği ortan kalktı ve bu çalışmayla rüzgârlı havalardan kaynaklanan arızaların önüne geçilmiş oldu. Hava şartları nedeniyle parke taşı döşeme işlemlerinde bazı aksamalar oldu. Firmamız özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında ilçemiz modern bir görünüme sahip olacak” dedi.