Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinde sondaj çalışmaları başladı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinde sondaj çalışmaları başladı.

Bilecik İl Özel İdaresinin jeolojik incelemeleri sonucunda Pazaryeri ilçesinin Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinde içme suyu temini sağlayacak olan sondaj çalışmaları, Köydes programı çerçevesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan ihale sonucu başlandı. Yeni açılacak olan bu kaynaklardan daha kaliteli ve sağlıklı içme suları vatandaşların hizmetine sunulacak. Yapılan çalışamalr ile ilgili bilgi veren Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, “İlçemiz Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinde içme suyu temini sağlayacak olan sondaj çalışmaları KÖYDES programı ile Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan ihale sonucu başlamıştır. Yeni açılacak olan bu kaynaklardan su hattı döşenerek ilçemize dağıtılacak. Bu çalışmalar sonucunda ilçemizdeki su problemini çözmüş olacağız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli su içmesi bizim için çok önemli. Bizler halkımızın rahatı ve mutluluğu için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.