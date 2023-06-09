Pazaryeri Belediyesi ekipleri, Prof. Dr Nabi Avcı Anadolu Meslek Lisesi yoluna sıcak asfalt dökümü için çalışmalara başladı.

Bilecik İl Özel İdaresi ve Pazaryeri Belediyesinin ortak başlattığı protokol çerçevesinde başlayan yol çalışması Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) giden yola kadar devam edecek. Alanda bulunup inleme yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Sözümüzü tuttuk ve sıcak asfaltın dökümüne başladık. Hizmetlerimizde desteklerinden dolayı Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya ve personeline ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. İlçemizde yol sorunu bırakmamak üzere hızla çalışmaya devam” dedi.