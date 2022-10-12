Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, firma yetkilileri ile ’Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzaladı.

Bilecik Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, firma yetkilileri ile ’Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzaladı.

MESEM Usta Öğreticilik ve Ustalık Telafi Programı çerçevesinde sponsor firma yetkilileri, Pazaryeri Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2022-2023 ve 2023-2024 eğitim öğretim yıllarını kapsayan ’Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Protokol hakkında bilgiler veren Kaymakam Altay, “Meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler zaman zaman iş kuruyorlar ve ürettikleri ürünlerin korunması noktasında hem ders veren öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin marka, patent ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilmesi lazım. Bu çerçevesinde yılsonu ve yılbaşı hizmet içi eğitim programları içerisinde marka patent kurumundan uzmanları getirtmek suretiyle meslek dersi öğretmenlerimize eğitim vermeyi planlıyoruz. Bununla beraber verimlilik ve ürün güvenliği konusunda öğrencilerimize yönelik bir takım etkinlikler düzenleyeceğiz. Bizim de sanayiciler boyutunda endüstri meslek lisesi hocalarımızdan istifade edeceğimiz alanlar olursa sanayiciden gelen talepler doğrultusunda eğitim almamız biçiminde kullanılan bir protokol. Değişen mevzuatımızın sanayicilere, onların ihtiyaçlarının da bize, doğru yollardan aktarılmasını hedefleyen çok yönlü bir işbirliği” ifadelerini kullandı.