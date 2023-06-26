Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kurban satış noktası zabıta ekiplerince denetlendi.

Ekipler, vatandaşların sağlıklı ortamda kurbanlık hayvan alımlarını ve kesmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, oluşturulan alanda kurbanlık vasfı taşımayan ve sağlık sorunları olan hayvanların denetimini de gerçekleştirdiler. Belediye Başkanı Zekiye Tekin de kurban satış noktası olarak kurulan alanda denetimlere katılarak kurban satışı gerçekleştiren üretici çiftçilere bol kazançlar diledi. Başkan Tekin ilçede kurulan kurban satış noktasında denetimlerinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.