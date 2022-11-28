Açılış programına Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve öğretmenler katılım gösterdi. Fuar hakkında bilgilendirme yapan Başkan Tekin, “Fuarımız kitapseverlerin ve öğrencilerimizin yararlanacağı birbirinden kıymetli kitaplarla 10 gün boyunca belediye binamızda sergilenecektir” dedi.

Pazaryeri Belediyesi ve Bozüyük Pazaryerliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği içerisinde 4’üncü kitap fuarı Pazaryeri Belediye binasında açıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.