Okullarda yürütülen güçlendirme, büyük onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Okullarda yürütülen güçlendirme, büyük onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Pazaryeri’nde bulunan Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi binasında güçlendirme ve onarım çalışmaları son sürat sürüyor. Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulun eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yetişmesi için gereken tüm gayreti gösterdiklerini belirten Kaymakam Altay yoğun bir çalışma olduğunu söyledi.