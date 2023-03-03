Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kolluk kuvvetlerinin devriyesi esnasında hususi bir araçta hurda demir malzemelerinin fazlalığından şüphelenen ekipler inceleme başlattı. İnceleme sonrası malzemelerin civardaki bir işletmeden çalındığı anlaşılırken araçta bulunan C.N. ve B.Ç. şahıslar devriye ekiplerince gözaltına alındı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir işletmeden hurda demir malzemeleri çalan şahıslar suçüstü yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.