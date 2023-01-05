Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bir takım incelemelerde ve temaslarda bulunmak için Pazaryeri ziyaretinde "Hükümet Binası” projesini inceledi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bir takım incelemelerde ve temaslarda bulunmak için Pazaryeri ziyaretinde "Hükümet Binası” projesini inceledi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ilk olarak Pazaryerili vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek, teker teker sohbet ettikten sonra esnaflara hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Ardından Pazaryeri’nde yeni yapılacak olan "Hükümet Binası” projesini inceleyerek arazi üzerinde inceleme yapan Vali Kızılkaya, detaylar hakkında bilgi alarak talimatlarda bulundu.Daha sonra ilçede faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek kursiyer ve eğitimcilerle bir araya gelen Vali Kızılkaya, “Pazaryerili vatandaşlarımızın becerikliliği devletimizin sunduğu imkanlarla buluşunca ortaya çıkan işler çok güzel” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden spor salonu ve kapalı yüzme havuzu yatırımlarını incelemede bulunmak üzere inşaat alanına giden Vali Kızılkaya, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Oluşturulacak yeni spor alanlarıyla vatandaşların sosyal ihtiyaçları karşılanmasının yanı sıra bir yandan da sporla büyüyen yeni nesiller yetişeceğini belirterek projenin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyaret sonunda GSB Yurdu öğrencilerinin akşam yemeğine misafir olan Vali Kızılkaya, sohbet ederek güzel vakit geçirdi.Vali Kızılkaya’nın ziyaretleri sırasında, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin eşlik etti.

Başkan Tekin, ilçeye ziyaretlerinden desteklerinden dolayı Vali Kızılkaya’ya teşekkürlerini ve şükranlarını sundu.