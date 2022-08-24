Pazaryeri Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı.

Pazaryeri Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede; parklar, yeşil alanlar, sulak alanlar ve müstakil evlerin bulunduğu mahallelerde haşere oluşumuna karşı ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. İlaçlama çalışmasında Sağlık Bakanlığı tarafından sinek ve haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilaçlama çalışmalarına ilişkin olarak, “Ekiplerimiz Pazaryeri sakinlerinin sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında değerlendiren ekiplerimiz halk sağlığı için çalışıyor. Bizim amacımız ilaçlanmayan tek bir mahallemiz kalmayana dek çalışmalarımızı devam ettirmek ve vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlamaktır” dedi.