Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinliği ilk olarak çelenk töreni ile gerçekleşti.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinliği ilk olarak çelenk töreni ile gerçekleşti.

Pazaryeri Kaymakamlığı ile Pazaryeri Belediyesi’nin birlikte düzenlediği çelenk töreni, il protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Esnaflar Odası Başkanı İbrahim Karakaş’ın önderliğinde Pazaryeri esnafının konvoyu ile başlayan programda geleneksel kurtuluş mizanseni Avcılar atıcılar derneğinin destekleri ile yapıldıktan sonra Yenişehir Belediyesi Halk oyunları ekibinin gösterileri, ardından Bozüyük Osmanlı Mehteranın gösterisi ardından yemek ikramıyla tamamlandı.

“Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 100’üncü yılı kutlu olsun”

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Başkan Tekin, “Tüm katılımcılara emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Geçmişi geleceğe taşıyan böyle zafer günlerinde pazaryeri halkı olarak büyük ilgi gösteren bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime ve misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 100’üncü yılı kutlu olsun" dedi.