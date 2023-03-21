Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pazaryeri’nde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pazaryeri ilçesinde çiftçilere yönelik, teknik personel tarafından sözleşmeli yağlık ayçiçeği üretimi, şap hastalığı gibi konularda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Teknik personel, toplantı esnasında şap hastalığının hayvancılık sektörü için çok önemli ve zararlı bir hastalık olduğuna değinerek, “Hastalığa bütün çift tırnaklı hayvanlar duyarlı olup çok bulaşıcı bir özelliğe sahiptir. Şap hastalığına bağlı ekonomik kayıplar oldukça yüksektir. Hastalığın direk ekonomik kayıpları arasında özellikle genç hayvan ölümleri, süt ve et veriminde düşme, üreme performansında düşme sayılabilir dikkatli ve tedbirli olmalıyız” şeklinde bilgi verdi.