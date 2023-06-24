Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan camilerin periyodik temizliğini yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırıldı.

Pazaryeri Belediyesi ilçedeki mescit ve camilerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmasını sürdürürken, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarını hızlandırdı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için her gün farklı ibadethaneleri baştan aşağı temizlendiğini ve süpürdüğünü belirterek, “Çalışmalarımız aralıksız bayrama kadar devam edecek. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçemizde bulunan ibadethanelerimizin rutin temizlik işlemleri dışında bayram hazırlığı için ekiplerimiz camilerimizde ve kabristanlıkta hummalı bir çalışma sürdürüyor” dedi.