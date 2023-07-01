Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde protokol bayramlaşma programı düzenledi.
Programda, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir vatandaşlarla bayram namazı sonrası Yeni Mahalle Merkez caminde bayramlaştı.
Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen programa, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ilçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Vekili Anıl Yücel, İl Genel Meclis Üyeleri Allaattin Emral, Mehmet Pulat, İlçe Müftüsü Dr. Şefik Gedik ve gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.