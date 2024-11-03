Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde muhtarlara yönelik 'Aile İçi Şiddet ve Bağımlılıkla Mücadele' eğitimi verildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yeşilay Bilecik Şubesi iş birliğiyle, aile içi şiddet ve bağımlılıkla mücadele kapsamında muhtarlara yönelik önemli bir eğitim semineri düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı’nın desteğiyle Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde, kadına yönelik şiddet, erken yaşta zorla evlilik ve bağımlılık gibi toplum sağlığını tehdit eden konular ele alındı.

Seminerde, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları muhtarlara, kadına yönelik şiddetin ve çocuk yaşta evliliğin toplumsal sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler verirken, muhtarların mahalle ve köylerde bu tür olumsuz durumları engellemede üstlenebileceği aktif roller üzerinde duruldu.

Yeşilay Bilecik Şubesi yetkilileri ise Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla bağımlılıkla mücadelede sağlanan destek hizmetlerini tanıtarak, bağımlı bireylere ulaşmanın yollarını paylaştı. Bu eğitim, muhtarların hem aile içi şiddet hem de bağımlılık sorunlarına karşı farkındalık kazanmalarına katkı sağlayarak, mahallelerde daha bilinçli bir toplum yapısının oluşmasına katkı sunmayı hedefliyor. Pazaryeri ilçesi ve köylerinde görev yapan muhtarlar, eğitimin ardından toplumsal sorunlara karşı daha etkin ve bilinçli bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.