Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulunda üniversite öğrencilerine ‘Kariyer Planlamasının Önemi, Adımları ve Strateji’ semineri verdi.

Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Pazaryeri MYO toplantı salonunda üniversiteli gençler ile bir araya gelen Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Üniversiteli gençlere Pazaryeri ilçesini tercih ettikleri için teşekkür ederken, Kaymakam Kahraman gençlere okudukları bölümlerde kariyer planlamasının sadece bir iş olmadığını kendilerinin gelecekleri ve hayat boyunca nasıl bir yol çizeceklerinin önemini vurguladı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Kaymakam Kahraman, seminer sonrasında öğrencilere Pazaryeri hakkındaki görüş ve isteklerini sorarken, öğrencilerin taleplerini dinledi.