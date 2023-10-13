Düzce Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Hamidiye Modern Pazaryeri projesi şekillenmeye başladı. Altyapı sistemlerinin tamamlandığı inşaat alanında kolonlar yükselmeye başladı.

Düzce Belediyesi’nin kendi kaynakları ile inşasına devam ettiği Hamidiye Pazaryerinde çalışmalar hızla sürüyor. Ekipler daha önce drenaj kanallarını açarak 20’lik drenflex ve keçe döşeme çalışmasını tamamlamıştı. Altyapıdaki çalışmaların ardından elek üstü drenajın mıcır doldurulması ve etrafındaki stabilize çalışmalarının ardından temel içi kazı blokajları bitirildi. İnşaat çalışmaları kapsamında bağ kirişi kazısı ve beton dökümü yapılırken demir imalatı da bir yandan devam ediyor.

Aynı zamanda yapının ömrünün uzun olmasını sağlayacak temel yalıtımlarında tamamlandığı inşaat alanında çatıda kullanılacak çeliklerin imalat çalışması sürdürülüyor.