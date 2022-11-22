Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ‘Bölgesel Kalkınma Toplantısı’ düzenlendi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ‘Bölgesel Kalkınma Toplantısı’ düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay başkanlığında, 2024-2028 yılı bölge planı çalışmaları çerçevesinde bölgenin geleceğini tasarlamak, vizyonunu oluşturmak ve stratejilerini belirlemek üzere 5 yıllık süreçte bölgenin kalkınma yolunda atacağı adımların hız kazanması amacıyla Pazaryeri’nde ‘Bölgesel Kalkınma Toplantısı’ yapıldı. Toplantıya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İlçe Tarım Müdür Vekili Osman Yavuz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Okur ve Nedim Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Hasan İphar ve kaymakamlık proje ekibinin katılım gösterdi.

Gerçekleşen toplantıda 2024-2028 Bölge Planı ile Pazaryeri ilçesinin değerleri masaya yatırıldı. Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan tarafından da Bilecik’in ve Pazaryeri ilçesinin kültür ve turizm konusundaki ivmesi ve kendine özgü değerlerinin katma değere dönüşmesi üzerine bilgilerini aktardı. Karşılıklı şekilde görüş alışverişleri yapıldıktan sonra toplantı sona erdi.