Gündem maddeleri hakkında fikir alışverişi yapıldıktan sonra oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda konuşan Başkan Tekin, “Pazaryeri Belediyemizin kasım ayı meclis toplantımızı meclis üyesi arkadaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik. Aldığımız karar ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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