Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde çene ameliyatı geçirdi. Başkan Tekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Tekin, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, greft tedavisi gördüğünü ve sürecin başarılı geçtiğini belirtti. Ancak bir süre konuşamayacağını ifade eden Tekin, vatandaşlardan anlayış beklediğini dile getirerek, "Kıymetli hemşerilerim, dostlarım, arkadaşlarım; çene ameliyatı geçirdiğimden bir süre konuşamayacak durumdayım. Dolayısıyla telefonlarınıza cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınarak mesajlarınıza kendimde olduğum sürece cevap verebilirim. Anlayışınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.